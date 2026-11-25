A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), realiza, entre os dias 1 e 11 de dezembro, das 12h às 18h, o 1º Mutirão Acerta com a Prefeitura. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de débitos municipais que já estão em processo de cobrança judicial.

Durante o mutirão, os contribuintes terão acesso a condições especiais para negociar suas dívidas, como as referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e ao Imposto Sobre Serviços (ISS).

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Entre os benefícios oferecidos estão descontos de até 100% em juros e multas para pagamento à vista, além da possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 vezes, conforme as regras estabelecidas para a ação.

Os atendimentos serão realizados na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cachoeiro, localizada na Avenida Monte Castelo, nº 96, no bairro Independência, em anexo ao Fórum.

A iniciativa busca incentivar a regularização fiscal, facilitar a resolução de processos de cobrança judicial e proporcionar aos contribuintes condições mais acessíveis para quitar suas pendências financeiras com o município.

É importante destacar que o mutirão é destinado exclusivamente aos contribuintes que possuem débitos municipais já judicializados. Os descontos e as condições de parcelamento estarão sujeitos às regras específicas da negociação.Os interessados poderão obter mais informações pelo telefone (28) 3199-1597.

Serviço

1º Mutirão Acerta com a Prefeitura

Período: 1 a 11 de dezembro, sempre das 12h às 18h

Local: OAB Cachoeiro – Avenida Monte Castelo, nº 96, bairro Independência (anexo ao Fórum)

Público-alvo: contribuintes com dívidas municipais em cobrança judicial

Benefícios: até 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista ou possibilidade de parcelamento em até 48 vezes

Informações: (28) 3199-1597

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