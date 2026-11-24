A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim reforça o convite à população para participar da primeira Audiência Pública do Plano Municipal de Educação Ambiental (PMEA), que será realizada nesta quarta-feira (25), às 18h, na Câmara Municipal. Além da participação presencial, os interessados poderão acompanhar a reunião por meio de transmissão ao vivo pela internet.

Promovida pela administração municipal, em parceria com a EME Engenharia Ambiental, a audiência tem como objetivo apresentar e discutir a versão preliminar do plano, possibilitando que a sociedade contribua com sugestões para a construção de políticas públicas voltadas à educação ambiental no município.

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A iniciativa busca envolver representantes de instituições de ensino, organizações da sociedade civil, entidades, comunidades e a população em geral na definição de diretrizes e ações que contribuam para a conscientização ambiental, a preservação dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável de Cachoeiro.

Consulta ao plano e participação popular

Para ampliar a participação da sociedade, a Prefeitura disponibiliza, no banner de divulgação da audiência pública, dois QR Codes que permitem o acesso à versão preliminar do Plano Municipal de Educação Ambiental e ao formulário destinado ao envio de contribuições e sugestões.

A população poderá consultar previamente o documento, conhecer as propostas apresentadas e contribuir para o aprimoramento do plano.

Os interessados também poderão acessar diretamente os seguintes links:

– Versão preliminar do plano: https://scanned.page/uG8kBl

– Envio de sugestões e contribuições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDTFyPerSmgYcFPHv6iXi89H2O0EnvFGK5GTeNDWDx6HZleg/viewform

– Transmissão ao vivo da audiência pública: https://bit.ly/reuniao-pmea

A participação popular é fundamental para a construção de um plano que contemple as diferentes realidades do município e fortaleça as ações de educação ambiental, promovendo uma cidade mais sustentável e ambientalmente responsável.