Quem procura uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim poderá participar, nesta quarta-feira (18), de uma feira que reúne nove empresas com vagas em diferentes áreas. O evento acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera, localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 256.

A Feira de Empregabilidade é promovida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), em parceria com a instituição de ensino. Durante o evento, os candidatos poderão conhecer as oportunidades disponíveis e participar de entrevistas.

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Além das vagas de emprego, a programação contará com oportunidades de estágio para estudantes dos ensinos médio e superior, vagas para Jovem Aprendiz e cadastro em bancos de talentos.

Quais empresas participam da feira de emprego?

Ao todo, nove instituições e empresas estarão presentes: Sine, Uniaves, CIEE, Maple Bear, Unimed, Buzato – Material de Construção, Super Estágios, Menthor e Grupo Carone.

As oportunidades abrangem diferentes setores, como comércio, indústria, saúde, educação e serviços, ampliando as possibilidades para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

Confira as vagas disponíveis em Cachoeiro

Entre as funções anunciadas estão açougueiro, assistente de atendimento, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de sala, auxiliar de serviços, auxiliar industrial e auxiliar de açougueiro.

Também haverá oportunidades para eletricista, enfermeiro, lubrificador, mecânico industrial, operador de atacado, operador de caixa, professor auxiliar, repositor de mercadorias, técnico de enfermagem e vendedor.

Segundo a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Ednalva Marin, a iniciativa busca aproximar os profissionais das empresas que estão contratando.

“Nosso principal objetivo é facilitar essa conexão entre empregadores e candidatos. As feiras de empregabilidade cumprem um papel fundamental nesse processo, pois ampliam as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, contribuem para a geração de emprego e renda e fortalecem o desenvolvimento econômico do nosso município”, destaca a secretária.

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