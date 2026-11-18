Nesta quarta-feira (18), o Sine de Cachoeiro tem 83 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são para diferentes setores da economia local.

As vagas de emprego contemplam profissionais com ensino fundamental ou ensino médio completo. Além disso, o serviço inclui oportunidades para candidatos com ou sem experiência. O Sine atende tanto quem busca o primeiro emprego quanto quem deseja recolocação profissional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Como participar

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre na rua Costa Pereira, nº 90, no Centro de Cachoeiro, dentro do horário regular de funcionamento.

O expediente acontece das 8h às 17h. Durante esse período, os candidatos precisam apresentar documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho.

O Sine orienta que os interessados procurem o serviço o quanto antes. As vagas passam por atualização diária e, portanto, podem ser preenchidas rapidamente conforme a demanda das empresas.

Confira as vagas

Acabador de pedra

Agente de portaria

Ajudante de açougueiro

Assistente administrativo (PCD)

Assistente administrativo

Atendente de lanchonete

Atendente de loja

Atendente de lojas e mercados

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de padeiro

Auxiliar de almoxarifado (PCD)

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de escrituração fiscal

Auxiliar de escritório

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de mecânico

Balconista

Costureiro(a)

Cozinheiro geral

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Consultor de vendas

Faturista

Instalador e reparador de linhas de comunicação

Mecânico

Mecânico de manutenção de máquinas de construção

Mecânico de veículos automotores a diesel

Montador soldador

Motorista de furgão

Motorista de caminhão

Motorista de ônibus urbano

Motorista de perua

Nutricionista

Operador de caixa

Operador de negócios

Operador de ponte

Polidor de pedras

Recepcionista

Técnico em atendimento e vendas

Leia também: CRECI abre seleção no ES com salários de até R$ 4.500; veja como participar