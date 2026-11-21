Cachoeiro registra sensação térmica de 42°C neste sábado
Temperatura chegou a 34°C por volta das 14h, e previsão indicava possibilidade de tempestade durante a tarde.
Cachoeiro de Itapemirim enfrenta uma tarde de calor intenso neste sábado (21). Por volta das 14h, os termômetros marcavam 34°C, mas a sensação térmica chegava a 42°C, conforme os dados do aplicativo de previsão do tempo.
Além das altas temperaturas, há possibilidade de tempestade durante a tarde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O estado todo está em alerta amarelo para tempestade e queda de granizo, segundo o Inmet.
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