Cachoeiro de Itapemirim enfrenta uma tarde de calor intenso neste sábado (21). Por volta das 14h, os termômetros marcavam 34°C, mas a sensação térmica chegava a 42°C, conforme os dados do aplicativo de previsão do tempo.

Além das altas temperaturas, há possibilidade de tempestade durante a tarde.

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O estado todo está em alerta amarelo para tempestade e queda de granizo, segundo o Inmet.

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