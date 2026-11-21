O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade de Perigo Potencial, válido desde as 9h28 deste sábado (21) até as 23h59 de domingo (22).

Durante o período, há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

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Segundo o Inmet, o cenário apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O órgão orienta ainda que a população evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, é possível acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.