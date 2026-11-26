A abertura da Vila de Natal de Cachoeiro de Itapemirim contará com uma apresentação musical gratuita no sábado, 5 de dezembro. A Camerata Jovem Rochativa levará uma edição especial do projeto “Concertos no Palácio” à Praça Jerônimo Monteiro, a partir das 19h.

O espetáculo terá a participação do Coral Jesus de Nazaré e do Coral Nossa Senhora da Consolação. Os cantores Silvia Bellumat e Roberto Altoé também integram a programação como convidados especiais.

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A apresentação atende a um convite da Prefeitura de Cachoeiro para integrar as comemorações de abertura da Vila de Natal. O concerto terá acesso gratuito.

Há um ano e meio, a Rochativa promove o projeto “Concertos no Palácio”, com apresentações mensais que acontecem tradicionalmente na primeira sexta-feira de cada mês. Em dezembro, a iniciativa ganha uma edição especial em celebração ao Natal.

Formação musical

A Camerata Jovem Rochativa desenvolve um trabalho de formação musical voltado para crianças e adolescentes. O projeto oferece oportunidades de aprendizado e aperfeiçoamento em instrumentos como violino, viola e violoncelo.

Além das aulas, os jovens participam de ensaios e apresentações, aprimoram suas habilidades e acumulam experiências musicais em grupo. A iniciativa também reúne bolsistas que integram o conjunto e aprofundam seus conhecimentos.

Serviço

Evento: Concertos no Palácio – Especial de Natal

Data: 5 de dezembro (sábado)

5 de dezembro (sábado) Horário: 19h

19h Local: Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim

Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro de Itapemirim Entrada: gratuita

gratuita Realização: Rochativa e Ministério da Cultura

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