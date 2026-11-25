Mulheres que muitas vezes são vistas pela condição de vulnerabilidade em que se encontram passam a ocupar o lugar de protagonistas de suas próprias histórias. Essa é a proposta de um e-book inédito, lançado nesta terça-feira (24), em Vitória, que reúne relatos de mulheres acolhidas no Abrigo III.

Construída a partir das narrativas das próprias participantes, a publicação abre espaço para que compartilhem lembranças, sentimentos, sonhos e experiências, valorizando suas trajetórias e dando visibilidade às suas vozes.

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A iniciativa representa uma oportunidade de registrar histórias a partir do olhar de quem as viveu, como explica a psicóloga Úrsula Souza Campanaro, que participou da construção do trabalho. “Buscamos construir um registro não sobre elas, mas com elas, para que tivessem a possibilidade de falar, de se colocar e de contar suas trajetórias”, explica.

Para a psicóloga, o e-book representa a garantia do direito à expressão e à participação de mulheres que, muitas vezes, são reconhecidas apenas pela condição de vulnerabilidade em que se encontram.

qui, elas não aparecem apenas nos registros dos serviços públicos ou nos relatos de quem as atende. São elas que falam, lembram, interpretam suas vivências e dão sentido às próprias histórias”, destaca.

A proposta surgiu de forma espontânea, a partir da convivência e da escuta das mulheres acolhidas. Úrsula conta que a ideia foi desenvolvida em conjunto com a estagiária de Psicologia Cláudia, durante sua atuação no Abrigo III.

“A ideia surgiu a partir de uma construção conjunta com a estagiária de Psicologia, Cláudia, durante sua atuação no Abrigo III. A partir das conversas e do contato com as histórias das mulheres, surgiu a proposta de registrar aquelas experiências”, relata.

O e-book ganhou forma com a participação do assessor de projetos da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Luiz Melo, que atuou como articulador social na elaboração da publicação.

Para Luiz, o material também cumpre um papel importante ao sistematizar e dar visibilidade ao trabalho realizado no abrigo. “Não é só um livro. Ele traz histórias, trajetórias e memórias dessas mulheres. Fala um pouco da vida delas, dá voz a essas mulheres”, destaca.

O assessor chamou atenção ainda para a mudança de perspectiva que a publicação pode provocar na sociedade.

“Você tira essa população da invisibilidade e dá voz. Acaba ressignificando o olhar da sociedade sobre essa população, que sai do lugar de coitadinha, de quem apenas recebe assistência, e passa a ser protagonista, mostrando que tem uma história, uma trajetória e algo a contribuir também”, afirma.

Para Úrsula, esse é justamente um dos aspectos mais significativos da iniciativa. A publicação permite conhecer as mulheres para além da situação de rua, do acolhimento institucional ou de eventuais diagnósticos, reconhecendo suas individualidades e experiências.

“Além de conhecer a história delas, a gente começa a conhecê-las de outra forma. Não trabalhamos apenas com documentos e fatos, mas também com o que elas sentem, como se percebem e como vivenciam essa trajetória, que não é fácil.

É uma história de luta, resistência e também de vitórias. Ver o caminho percorrido por cada uma e como elas estão hoje marca muito a gente”, relata a psicóloga.

A coordenadora do Abrigo III, Michela Damasceno, também ressaltou o significado da publicação para as mulheres e para os profissionais que acompanham suas trajetórias.

Segundo ela, o material concretiza direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, a valorização das histórias de vida e o reconhecimento das vivências de cada mulher. São princípios que orientam e fortalecem o trabalho desenvolvido diariamente pela equipe.

“Esse livro representa muito mais do que palavras. Representa as histórias, as vivências, os sentimentos e os sonhos dessas meninas. É a oportunidade de dar voz a elas, de oferecer um espaço que é delas, para que possam falar e contar suas experiências. Hoje estamos materializando um direito pelo qual trabalhamos diariamente”, ressalta. Ela destacou ainda que a apresentação do e-book simboliza o resultado de um trabalho coletivo, construído com dedicação e sensibilidade pelos profissionais do abrigo.

Para a gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Anacyrema Silva, a publicação evidencia a importância de um trabalho que nem sempre recebe a visibilidade que merece.

“Esse livro demonstra que a atuação da Assistência Social vai além dos procedimentos e atendimentos cotidianos: envolve escuta, vínculo, respeito às particularidades e oportunidades para que as pessoas participem da construção de suas próprias trajetórias. O e-book dá visibilidade às histórias delas e ao trabalho realizado diariamente pelas nossas equipes”, reforça.

A secretária de Assistência Social, Carla Scardua, enfatizou a dimensão da iniciativa para a política pública e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais.

“Uma publicação como essa mostra que a Assistência Social tem um papel fundamental na transformação de vidas. Nosso trabalho não se resume a oferecer acolhimento e atender necessidades imediatas. É também criar condições para que cada pessoa seja reconhecida em sua história, tenha seus direitos respeitados e encontre oportunidades para seguir adiante. Dar visibilidade a essas mulheres é também mostrar a importância de uma política pública construída com sensibilidade, compromisso e respeito às pessoas.”

A secretária também destacou que uma história não deixa de existir quando ninguém a escuta. “Mas, quando encontra espaço para ser contada, pode mudar a maneira como os outros enxergam quem a viveu”, concluiu.

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