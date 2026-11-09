Cachoeiro terá mais de 400 vagas de emprego; veja como participar

No próximo dia 17 de novembro (terça-feira), a antiga Estação Ferroviária de Cachoeiro será palco da Feira Emprega Transporte, um evento de empregabilidade promovido pelo Sest/Senat com apoio da Prefeitura de Cachoeiro, por meio de sua Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit). O evento acontece das 8h às 17h.

Na oportunidade, 12 empresas estarão presentes e ofertando um total de 456 vagas em diversas áreas de atuação. Os participantes terão a chance de conhecer as empresas, as vagas e, ainda, realizar entrevistas. Além disso, o candidato poderá participar das palestras “Além do currículo: o que realmente faz diferença para as empresas?”, às 9h e “Seu próximo emprego começa antes da entrevista: como se destacar no processo seletivo”, às 14h30.

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“Apoiar e promover eventos de empregabilidade em nosso município, se faz necessário para que mais pessoas sejam impactadas pelas ofertas de vagas, gerando mais agilidade e eficiência na inserção da mão de obra de nossa cidade no mercado de trabalho”, destaca a secretária municipal da Semcit, Ednalva Marin.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, o candidato deve realizar a sua inscrição no site: https://empregatransporte.sestsenat.org.br/inscricao-feira?idFeiraEmpregabilidade=7ecad726-0d01-404a-a335-11c76d9e7774

As empresas participantes serão: Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, Grupo Perim, Viação Flecha Branca, Top Gourmet e Panificadora, Santa Casa, Viação Real, Decolores, Cachoeiro Distribuidora, Uniaves, Cofril, Winston Transportes e Patrus Transportes.

Para saber mais sobre as vagas, acesse: https://empregatransporte.sestsenat.org.br/feiras

Fique ligado!

Feira Emprega Transporte Sest/Senat