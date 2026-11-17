Quem pretende sair de casa nesta terça-feira (17) deve se preparar para um dia de calor e possibilidade de chuva no Espírito Santo. A previsão do tempo indica temperaturas de até 33°C, com sol entre nuvens e precipitações rápidas que podem ocorrer em diferentes momentos do dia.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), todas as regiões capixabas apresentam condições para chuvas esparsas e isoladas. Apesar da instabilidade, as temperaturas continuam elevadas em todo o estado.

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As regiões Sul e Noroeste devem registrar as maiores temperaturas, com máximas de 33°C nas áreas menos elevadas. Já nas áreas altas da Região Serrana, os termômetros podem marcar mínima de 17°C.

Veja a previsão do tempo para cada região do ES

Grande Vitória

Na Região Metropolitana, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida ao longo do dia. Os termômetros variam entre 20°C e 31°C. Na capital, Vitória, a previsão também indica mínima de 20°C e máxima de 31°C.

Região Sul

O Sul capixaba terá períodos de sol entre nuvens e previsão de chuva passageira. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19°C e 33°C. Nas localidades de maior altitude, os termômetros ficam entre 18°C e 29°C.

Região Serrana

A terça-feira será marcada pela presença de nuvens e possibilidade de chuva rápida. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam de 19°C a 29°C. Já nas áreas altas, a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 27°C.

Região Norte

O sol aparece entre nuvens, mas há possibilidade de chuva isolada em alguns momentos do dia. As temperaturas variam entre 18°C e 32°C.

Região Noroeste

A previsão indica sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam de 19°C a 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas ficam entre 18°C e 30°C.

Região Nordeste

O Nordeste capixaba também terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima prevista é de 19°C, enquanto a máxima pode chegar aos 32°C.

Calor e chuva marcam a terça-feira no Espírito Santo

Mesmo com a possibilidade de chuva em todas as regiões, o calor continua presente no estado. As precipitações previstas são esparsas e isoladas, o que significa que podem ocorrer em diferentes localidades e horários.

As informações são do Incaper, com atualização realizada na segunda-feira (16), às 12h.