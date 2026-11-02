Câmera flagra homem incendiando carro em Muqui; suspeito é agredido

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem ateia fogo em um veículo no bairro São Pedro. O caso aconteceu neste domingo (1º).

As imagens do sistema de monitoramento mostram o homem se aproximando do carro e provocando o incêndio.

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Segundo informações de populares, o suspeito teria sido reconhecido. Revoltados com a situação, alguns moradores teriam agredido o homem após o episódio.

Com ferimentos graves, ele foi encaminhado ao hospital do município para receber atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A motivação do incêndio também não foi esclarecida.