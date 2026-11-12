Caparaó Capixaba ganha 11 Programas Municipais de Educação Ambiental

Onze municípios do Caparaó Capixaba agora têm em mãos um guia para transformar a educação ambiental em prática. Os Programas Municipais de Educação Ambiental foram entregues nesta quarta-feira (11), durante o XVI Encontro de Educadores Ambientais, realizado no Ifes de Ibatiba.

A entrega é resultado de uma demanda dos próprios municípios ao Consórcio Caparaó, que firmou parceria com o Sebrae e a Tendência Consultoria para atendê-los.

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Sete meses de construção coletiva

De acordo com a diretora da Tendência Consultoria, Isabel Cristina Sampaio, os programas não saíram de gabinetes fechados. Ao longo de sete meses, secretários municipais de educação e de meio ambiente, representantes de outras pastas, servidores, integrantes da sociedade civil organizada e de instituições de ensino superior participaram de oficinas temáticas.

A Tendência desenvolveu uma metodologia ativa, que colocou os participantes como protagonistas do processo. A base foram 12 temas propostos pelo Programa Estadual de Educação Ambiental, que abrangem tanto o ensino formal, nas escolas, quanto o não formal, fora delas.

O que há dentro dos programas

Cada documento reúne:

a história da sustentabilidade no mundo, no Brasil e no Espírito Santo;

a base legal e conceitual;

um panorama geral do município;

a metodologia utilizada;

o diagnóstico da educação ambiental local;

um plano de trabalho com objetivos, metas, ações, responsáveis, recursos, prazos, parceiros e indicadores.

Como fazer a gestão do Programa.

Quem recebeu

Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Dores do Rio Preto, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire e São José do Calçado. Com os programas, passam a contar com um instrumento concreto para cumprir suas Políticas Municipais de Educação Ambiental.

Um horizonte de até 10 anos

O objetivo geral é ambicioso: promover a formação crítica, participativa e contínua da população, para que compreenda, valorize e cuide do ambiente local. Isso inclui fortalecer práticas sustentáveis, conservar o território e construir uma cultura socioambiental responsável. A expectativa é que essa meta seja alcançada gradualmente, em um prazo de 3, 5 a 10 anos.

O desafio agora é sair do papel

Com os programas entregues, começa a etapa mais exigente: implementar as ações previstas a curto, médio e longo prazo. Para isso, o caminho passa por parcerias que ajudem o Caparaó a continuar sendo referência em educação ambiental no Espírito Santo.