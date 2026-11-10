Caparaó reúne educadores para fortalecer a sustentabilidade regional

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba realiza, nesta quarta-feira (11), o XVI Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó. O evento acontece das 8h30 às 17h, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Ibatiba, reunindo representantes dos 14 municípios integrantes, educadores e profissionais envolvidos na construção e no fortalecimento das políticas públicas de educação ambiental.

A programação tem como destaques a entrega oficial dos Programas Municipais de Educação Ambiental e a instituição da Rede Sul Caparaó – Rede de Associações de Catadores de Materiais Recicláveis, protagonizando o retorno do tradicional encontro realizado pelo consorcio do Caparaó. . As iniciativas buscam fortalecer a atuação conjunta dos municípios, promover o intercâmbio de experiências e ampliar as estratégias de educação ambiental no território.

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Para o presidente do Consórcio Caparaó e prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, o encontro representa um importante avanço na integração regional e no compromisso dos municípios com o desenvolvimento sustentável.

“Fortalecer a educação ambiental é investir no futuro dos nossos municípios e na qualidade de vida da população. Esse encontro demonstra a importância da união entre as cidades do Caparaó para compartilhar experiências, desenvolver políticas públicas e construir soluções conjuntas que contribuam para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do nosso território”, destaca Dito Silva.

A diretora executiva do Consórcio Caparaó, Dra. Bruna Lora, ressalta a importância da iniciativa para consolidar o trabalho dos educadores ambientais e fortalecer as ações desenvolvidas na região.

“Este encontro é um momento de integração, troca de conhecimentos e valorização dos profissionais que atuam na educação ambiental. A entrega dos programas municipais e a instituição da Rede Sul Caparaó representam passos importantes para ampliar a articulação entre os municípios e construir uma atuação cada vez mais integrada, participativa e comprometida com a sustentabilidade”, afirma Dra. Bruna Lora.

O XVI Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó frestaca o compromisso do Consórcio Caparaó com a cooperação entre os municípios e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável.

Serviço

Evento: XVI Encontro de Educadores Ambientais do Caparaó

Data: 11 de novembro de 2026

Horário: 8h30 às 17h

Local: Ifes – Campus Ibatiba, Ibatiba (ES)

Realização: Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Território do Caparaó Capixaba