Capixaba de 8 anos é eleita a Menina Mais Bonita do Mundo na Colômbia
Natural de Jaguaré, Lívia Moreto conquistou o título Little Queen of Nations 2026 durante concurso internacional de beleza infantil realizado em Bogotá.
A capixaba Lívia Moreto, de apenas 8 anos, moradora de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, conquistou um título internacional de beleza infantil durante um concurso realizado em Bogotá, na Colômbia. A menina representou o Brasil no Queen of Nations 2026 e foi coroada Little Queen of Nations, na final realizada no último domingo (8).
A competição reuniu representantes de diferentes países. Durante o evento, Lívia participou de apresentações e avaliações que destacaram sua desenvoltura, habilidades e representação cultural.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Entre os momentos da participação, a capixaba conversou em espanhol com os jurados e demonstrou seu talento musical ao tocar violão. Na apresentação de traje típico, utilizou uma fantasia inspirada na arara, ave que representa a diversidade da fauna brasileira.
Trajetória da menina capixaba começou aos 5 anos
A história de Lívia nos concursos de beleza infantil começou aos 5 anos. Desde então, a estudante participou de competições estaduais, nacionais e internacionais.
Entre as conquistas anteriores estão o título de Mini Miss Espírito Santo e a segunda colocação no Mini Miss Brasil. Em 2025, a menina também participou de uma competição em Cartagena, na Colômbia, onde recebeu o título de Princesa Universo.
O resultado conquistado naquele ano abriu caminho para sua participação no Queen of Nations 2026.
Preparação e conquista internacional
Para representar o Brasil, Lívia passou por uma rotina de preparação que incluiu aulas de idiomas e treinamentos de passarela, conciliados com os estudos.
Acompanhada da mãe, Verusca Moreto, a menina chegou à Colômbia no dia 4 de novembro para participar da programação do concurso.
Além das apresentações, a viagem proporcionou contato com crianças de outras nacionalidades e experiências de intercâmbio cultural.
O Pequena Miss Brasil comemorou a vitória nas redes sociais e publicou uma homenagem à capixaba após a conquista do título.
Com a conquista, Lívia passa a carregar o título Little Queen of Nations 2026, levando o nome de Jaguaré, do Espírito Santo e do Brasil ao cenário internacional dos concursos de beleza infantil.
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