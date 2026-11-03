Caravana de Natal da Coca-Cola 2026: veja quando os caminhões iluminados chegam ao ES

O Estado faz parte da área de atuação da Coca-Cola Andina Brasil, responsável pela distribuição da marca na região. A empresa anunciou o início da temporada de desfiles para 12 de novembro, mas ainda não apresentou uma programação específica para os municípios capixabas. Portal aRede

Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Cachoeiro?

Até esta terça-feira (3), não há confirmação oficial da passagem dos caminhões por Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Vila Velha, Serra ou outros municípios do Espírito Santo.

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Isso não significa que o Estado esteja fora da programação. As empresas responsáveis pela distribuição da Coca-Cola organizam as rotas em cada região e podem divulgar os calendários separadamente.

Confira as rotas já divulgadas no Sudeste

Entre os trajetos confirmados para 2026 estão cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Data Cidade 9 de novembro Osasco e Barueri (SP) 12 e 13 de novembro São Paulo (SP) 22 de novembro São José dos Campos e Caçapava (SP) 27 de novembro Resende (RJ) 28 de novembro Porto Real e Volta Redonda (RJ) 29 de novembro Petrópolis (RJ) 30 de novembro Teresópolis (RJ) 2 de dezembro Juiz de Fora (MG) 4 de dezembro Betim e Contagem (MG) 5 de dezembro Belo Horizonte (MG) 7 de dezembro Divinópolis (MG)

Como acompanhar a Caravana de Natal 2026?

A programação nacional pode ser consultada no site oficial da atração, que disponibiliza informações sobre cidades, horários e trajetos.Confira as rotas da Caravana de Natal da Coca-Cola

Os percursos podem sofrer alterações por questões operacionais, trânsito ou condições meteorológicas.

A confirmação de datas e locais no Espírito Santo ainda depende da divulgação da programação regional.