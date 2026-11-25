Carreta tomba e por pouco não atinge carro em Cachoeiro
Carreta tomba em Cachoeiro, quase atinge um carro e deixa moradores sem energia elétrica. Ninguém ficou ferido.
Uma carreta carregada com chapas de porcelanato tombou na tarde desta terça-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim. Durante o acidente, o veículo derrubou um poste de energia elétrica e por pouco não atingiu um carro.
O acidente ocorreu no trevo que liga o bairro Alto Novo Parque ao Village da Luz e à Rodovia Gumercindo Moura Nunes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo informações preliminares, a carreta teria perdido os freios enquanto trafegava por uma subida. A causa do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada.
Com a queda do poste, moradores da região ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Ninguém ficou ferido.
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