Uma carreta carregada com chapas de porcelanato tombou na tarde desta terça-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim. Durante o acidente, o veículo derrubou um poste de energia elétrica e por pouco não atingiu um carro.

O acidente ocorreu no trevo que liga o bairro Alto Novo Parque ao Village da Luz e à Rodovia Gumercindo Moura Nunes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Segundo informações preliminares, a carreta teria perdido os freios enquanto trafegava por uma subida. A causa do acidente, no entanto, ainda não foi confirmada.

Com a queda do poste, moradores da região ficaram sem fornecimento de energia elétrica. Ninguém ficou ferido.

Leia mais: Suspeita de envolvimento no desaparecimento de lavrador é presa em Castelo