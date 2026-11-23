Carro capota em avenida movimentada no Espírito Santo
O capotamento foi registrado em um trecho utilizado por motoristas que seguem em direção à região central de Vila Velha.
Um veículo capotou na tarde desta segunda-feira (23), na região da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória. O acidente aconteceu logo após o Pronto Atendimento (PA) da Glória, no sentido Centro do município.
O capotamento foi registrado em um trecho utilizado por motoristas que seguem em direção à região central de Vila Velha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726