Um veículo capotou na tarde desta segunda-feira (23), na região da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória. O acidente aconteceu logo após o Pronto Atendimento (PA) da Glória, no sentido Centro do município.

O capotamento foi registrado em um trecho utilizado por motoristas que seguem em direção à região central de Vila Velha.

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Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o acidente. Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.