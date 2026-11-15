Carro, moto ou ônibus? Veja como os trabalhadores do ES vão ao trabalho

Enquanto o carro é o principal meio de transporte utilizado pelos trabalhadores brasileiros, no Espírito Santo a realidade é diferente. O ônibus lidera os deslocamentos entre a casa e o trabalho, utilizado por 27,21% dos trabalhadores capixabas, seguido de perto pelo automóvel, com 26,75%. Os dados são do Censo Demográfico 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, analisado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), revela que o transporte coletivo tem participação maior no Estado do que na média nacional, onde 21,35% dos trabalhadores utilizam o ônibus como principal meio de deslocamento.

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Além dos ônibus e carros, 18,26% dos trabalhadores capixabas fazem o trajeto a pé, enquanto 16,12% utilizam motocicletas e 9,23% optam pela bicicleta.

No Brasil, 32,3% dos trabalhadores utilizam o automóvel para chegar ao emprego, o equivalente a aproximadamente 22,6 milhões de pessoas. O ônibus aparece na segunda posição, com 21,4%, seguido pelo deslocamento a pé (17,8%) e pela motocicleta (16,4%).

O cenário muda conforme a região. No Sul e no Centro-Oeste, o carro registra maior participação, enquanto as motocicletas ganham destaque no Norte e no Nordeste. Nas grandes concentrações urbanas, os ônibus continuam essenciais para o deslocamento diário.

O estudo mostra ainda que 12,3% dos trabalhadores capixabas exercem atividades fora do município onde moram, percentual superior à média brasileira, de 10,7%.

Na Grande Vitória, municípios como Cariacica, Serra, Vila Velha, Viana e Fundão se destacam pela movimentação de trabalhadores entre cidades.

Em relação ao tempo de deslocamento, aproximadamente 421 mil trabalhadores capixabas levam de 15 a 30 minutos para chegar ao emprego. Outros enfrentam trajetos superiores a uma hora, especialmente no transporte coletivo.

Os resultados reforçam a importância do transporte público e da mobilidade urbana para a rotina da população. Também mostram como as diferenças entre as regiões brasileiras influenciam a forma como milhões de pessoas chegam diariamente ao trabalho.

Nota sobre a fonte: Os percentuais apresentados são do IBGE, com análise do IJSN. Não é adequado atribuí-los ao Centro de Liderança Pública (CLP) sem uma publicação do órgão que confirme esses números.