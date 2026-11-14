Cartórios do ES passarão a informar mortes em ações policiais nas certidões de óbito
Certidões de óbito no Espírito Santo terão novas informações sobre mortes em ações policiais. Famílias poderão solicitar a correção de registros antigos.
Famílias que perderam parentes durante ações policiais poderão solicitar a inclusão dessa informação nas certidões de óbito, inclusive em documentos emitidos anteriormente. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e será aplicada pelos cartórios do Espírito Santo e de todo o Brasil, mediante a documentação exigida.
A nova regra determina que os registros indiquem quando a morte ocorreu em decorrência ou no contexto de intervenções de órgãos de segurança pública. Atualmente, esses documentos costumam apresentar apenas a causa médica do falecimento, sem esclarecer as circunstâncias da ocorrência.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na prática, uma certidão que registra a morte por ferimentos de arma de fogo poderá acrescentar que o caso ocorreu durante uma ação policial. A informação será complementar e não substituirá a causa médica.
Uma das principais novidades é a possibilidade de retificar registros já emitidos. Familiares poderão procurar o Cartório de Registro Civil competente e apresentar documentos que comprovem oficialmente as circunstâncias da morte.
Entre os documentos admitidos estão decisões judiciais definitivas, relatórios finais de comissões da verdade oficialmente constituídas e atos formais de reparação que identifiquem a vítima.
Quando houver documentação suficiente, a alteração poderá ocorrer diretamente no cartório, sem necessidade de nova autorização judicial. Caso contrário, a família poderá solicitar o reconhecimento das circunstâncias pela Justiça.
A regulamentação também impede o uso de expressões como “auto de resistência” e “resistência seguida de morte” nos registros abrangidos pela norma.
A mudança ocorre em meio aos números da letalidade policial no país. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 6.602 mortes decorrentes de intervenções policiais em 2025, média de 18 vítimas por dia.
Essas ocorrências representaram 16,2% das 40.775 mortes violentas intencionais registradas no período.
Além de tornar os documentos mais completos, a medida permitirá reunir informações em uma base nacional, contribuindo para a produção de estatísticas sobre mortes relacionadas à atuação de órgãos de segurança pública.
O CNJ também estabelece que a inclusão da informação não representa, por si só, responsabilização dos agentes envolvidos nem garante automaticamente direito à indenização.
Como solicitar a alteração da certidão?
Familiares deverão procurar o Cartório de Registro Civil competente e apresentar os documentos que reconheçam o contexto da morte.
O registro de óbito e a emissão da primeira certidão são gratuitos. Já as retificações poderão ter custos, conforme as regras de gratuidade e isenção aplicáveis.
A resolução foi aprovada pelo CNJ em 29 de outubro de 2026, e sua aplicação seguirá as disposições previstas na publicação oficial.
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