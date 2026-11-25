Uma denúncia de tráfico de drogas levou a Polícia Militar (PM) a localizar entorpecentes em uma casa abandonada nesta quarta-feira (25), no bairro Nossa Senhora de Fátima, região conhecida como Pé Vermelho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Equipes da Força Tática do 9º Batalhão realizavam patrulhamento motorizado quando receberam informações sobre o tráfico de drogas na região.

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Durante as buscas, os militares encontraram aproximadamente 605 gramas de maconha em uma residência abandonada na Rua Justo Bicalho.

Ao todo, os policiais apreenderam um tablete de maconha de 360 gramas, uma porção de 85 gramas e outras 13 unidades da droga, que somavam 160 gramas.

Além dos entorpecentes, a equipe encontrou uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo e na embalagem de drogas.

A Polícia Militar não deteve ninguém durante a ação. Os militares encaminharam todo o material apreendido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para as providências cabíveis.

A ação integra as operações de combate ao tráfico de drogas e de reforço da segurança pública no município.



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