Casal é preso com drogas e arma após ameaçar idosa em Marataízes

Uma denúncia de ameaça contra uma idosa dentro da própria casa levou a Polícia Civil a investigar um possível esquema de tráfico de drogas em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. A apuração terminou com a prisão de um homem de 20 anos e uma mulher de 35, na tarde desta quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, a idosa teria sido ameaçada com uma arma de fogo por causa de uma dívida atribuída a um familiar. O caso foi denunciado em outubro e deu início às investigações.

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Com o avanço da apuração, a Justiça autorizou buscas em uma residência na localidade de Pedrolândia, no bairro Lagoa Funda.

Durante o cumprimento do mandado, policiais civis encontraram um revólver calibre .32 com numeração raspada, cinco munições intactas e uma cápsula deflagrada.

Também foram apreendidos aproximadamente 61 gramas de crack, incluindo 21 pedras já fracionadas para comercialização, 43 pinos de cocaína e uma porção de maconha.

Além dos entorpecentes, os agentes recolheram uma balança de precisão, centenas de pinos vazios, embalagens, anotações relacionadas à venda de drogas, R$ 840 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Polícia aponta estrutura de venda de drogas em Marataízes

De acordo com o delegado Thiago Viana, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes, o material apreendido reforçou os indícios identificados durante a investigação.

“A apreensão confirma o que a investigação já indicava: um ponto de venda de drogas estruturado e armado, funcionando em área residencial. A resposta foi dada com técnica, dentro da lei e com o apoio das forças de segurança que atuam no município”, afirmou o delegado.

A operação contou com a participação da Polícia Civil, com apoio da Força Tática da Polícia Militar e do serviço de inteligência da Guarda Municipal de Marataízes.

Casal foi encaminhado ao sistema prisional

O homem e a mulher foram autuados em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada.

Após os procedimentos policiais, os dois foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicitou a conversão das prisões em flagrante em preventivas. As investigações continuam, incluindo a análise dos celulares e dos demais materiais recolhidos.

Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.