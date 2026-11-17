Uma combinação de pepperoni, geleia de amora e lâminas de amêndoas levou o chef Thierry Mendonça ao primeiro lugar do prêmio Melhor Pizza Capixaba 2026, promovido pela Panshow Gastronomia. À frente da pizzaria Mendonza’s, o profissional conquistou o reconhecimento com uma receita autoral que reúne ingredientes tradicionais e sabores pouco convencionais.

A pizza vencedora leva molho de tomate, mussarela, pepperoni, geleia de amora caseira com manjericão e lâminas de amêndoas na finalização. Thierry desenvolveu a combinação para explorar o contraste entre os ingredientes e apresentar a identidade gastronômica da pizzaria.

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Antes de conquistar o título de Melhor Pizza Capixaba 2026, a Mendonza’s já havia garantido uma posição entre as dez melhores pizzarias do Espírito Santo.

A classificação marcou uma etapa importante na trajetória do empreendimento e incentivou o chef a continuar aperfeiçoando suas receitas.

Um dos diferenciais do trabalho desenvolvido por Thierry é a utilização de massas de longa fermentação. A técnica exige controle do tempo de preparo e atenção às etapas de produção.

Na Mendonza’s, o chef também aposta na seleção de ingredientes e no desenvolvimento de receitas artesanais.

Para Thierry Mendonça, o primeiro lugar representa o reconhecimento de anos de dedicação à gastronomia, testes de receitas e aperfeiçoamento profissional.

O chef também atribui parte da conquista ao apoio de funcionários, clientes e familiares que acompanharam a trajetória da pizzaria.

“Conquistar o primeiro lugar é a realização de um sonho e a confirmação de que todo esforço vale a pena. É uma sensação de gratidão e felicidade imensa. Esse prêmio não representa apenas uma pizza, mas toda uma história construída com muito trabalho, dedicação e amor pelo que faço. É uma conquista que quero dividir com cada pessoa que faz parte da história da Mendonza’s”, declarou.

Com o título de Melhor Pizza Capixaba 2026, Thierry Mendonça pretende continuar investindo no aperfeiçoamento das receitas e na inovação da produção artesanal.

A conquista também marca uma nova etapa para a Mendonza’s, que busca ampliar o reconhecimento de seu trabalho no cenário gastronômico do Espírito Santo.

Para o chef, o prêmio representa não apenas o resultado de uma competição, mas também a valorização de uma trajetória construída com dedicação à gastronomia.