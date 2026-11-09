Chefe do tráfico em Vitória é preso em Vila Velha durante operação
Homem de 30 anos é investigado por envolvimento com o PCV e planejamento de ataques contra rivais; Operação Intifada já contabiliza 30 capturados.
Um homem de 30 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos responsáveis pelo gerenciamento do tráfico de drogas em regiões de Vitória, foi preso na madrugada de domingo (8), em Vila Velha, na Grande Vitória. O investigado é suspeito de integrar a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) e de participar do planejamento de ataques armados contra grupos rivais.
A prisão ocorreu durante uma ação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que estava entre os alvos da Operação Intifada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo as investigações, o homem teria participação no gerenciamento do tráfico de entorpecentes no bairro Nova Palestina e em áreas próximas, na capital capixaba. Ele também é investigado por possível envolvimento na organização de ações violentas contra integrantes de grupos criminosos rivais.
Com a nova prisão, chega a 30 o número de pessoas capturadas no âmbito da Operação Intifada, deflagrada em 14 de outubro. A iniciativa tem como objetivo atingir integrantes de organizações criminosas investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes.
Após a captura, o suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.
O que é a Operação Intifada?
A Operação Intifada foi deflagrada pela Polícia Civil no dia 14 de outubro, com foco em investigados ligados à criminalidade organizada na região de Nova Palestina, em Vitória.
De acordo com a PCES, o nome da operação faz referência à região que concentrava os principais alvos das diligências policiais.
As investigações buscam identificar e responsabilizar suspeitos de participação em atividades criminosas, incluindo o gerenciamento do tráfico de drogas e o planejamento de ataques contra grupos rivais.
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