O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para esta quinta-feira (19). O aviso mais grave, de nível laranja, indica perigo devido à previsão de chuva intensa, ventos que podem atingir 100 km/h e queda de granizo. Os dois comunicados seguem válidos até as 23h59.

O alerta laranja entrou em vigor às 8h50 e prevê acumulados de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem variar de 60 a 100 km/h.

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Segundo o Inmet, essas condições oferecem risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos. O instituto também aponta a possibilidade de granizo durante as tempestades.

Alerta amarelo também prevê chuva e ventos fortes

Além do aviso laranja, o Inmet publicou um alerta amarelo, classificado como perigo potencial. O comunicado começou às 8h45 desta quinta-feira e também permanece em vigor até as 23h59.

Nesse nível, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos podem alcançar velocidades entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de granizo.

O alerta amarelo aponta baixo risco de falta de energia elétrica, prejuízos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Recomendações

Diante das condições meteorológicas, o Inmet orienta a população a evitar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Nas áreas sob alerta laranja, a orientação é desligar, se possível, os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Para o aviso amarelo, o instituto recomenda evitar o uso de equipamentos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de necessidade, a população pode procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.