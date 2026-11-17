Chuva derruba muro de escola e aulas são suspensas nesta terça em Cachoeiro
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que decidiu suspender as atividades como medida preventiva.
As aulas da EMEB Anacleto Ramos estão suspensas nesta terça-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim. A medida ocorre após a queda de um muro da unidade escolar durante as fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (16).
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que decidiu suspender as atividades como medida preventiva. O objetivo é garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais que trabalham na escola.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Secretaria Municipal de Educação acompanha a situação e aguarda uma avaliação das condições de segurança da unidade.
A equipe da Defesa Civil Municipal fará a vistoria no local. A análise vai determinar as condições da estrutura antes de uma possível retomada das aulas.
A Prefeitura informou que comunicará a comunidade escolar assim que houver uma definição sobre o retorno das atividades.
Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais do município para receber novas informações sobre a situação da EMEB Anacleto Ramos.
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