As aulas da EMEB Anacleto Ramos estão suspensas nesta terça-feira (17), em Cachoeiro de Itapemirim. A medida ocorre após a queda de um muro da unidade escolar durante as fortes chuvas registradas na noite de segunda-feira (16).

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que decidiu suspender as atividades como medida preventiva. O objetivo é garantir a segurança dos estudantes e dos profissionais que trabalham na escola.

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A Secretaria Municipal de Educação acompanha a situação e aguarda uma avaliação das condições de segurança da unidade.

A equipe da Defesa Civil Municipal fará a vistoria no local. A análise vai determinar as condições da estrutura antes de uma possível retomada das aulas.

A Prefeitura informou que comunicará a comunidade escolar assim que houver uma definição sobre o retorno das atividades.

Pais e responsáveis devem acompanhar os canais oficiais do município para receber novas informações sobre a situação da EMEB Anacleto Ramos.

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