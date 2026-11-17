A forte chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na noite desta segunda-feira (16) provocou alagamentos e arrastou motocicletas na região do trevo da Unimed, no bairro Gilberto Machado.

Imagens registradas durante o temporal mostram motos sendo atingidas pela força da enxurrada em meio à rua alagada. Em um dos registros, um homem aparece tentando segurar uma motocicleta para evitar que fosse levada pela correnteza.

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A água tomou conta da via e dificultou a movimentação de pessoas e veículos. Diversos transtornos foram provocados pela tempestade em diferentes pontos do município.

Não há informações sobre vítimas.