Chuva forte causa prejuízos a comerciante em Cachoeiro
No Centro, a água invadiu lojas e dificultou a circulação de veículos e pedestres.
A forte chuva que atingiu Cachoeiro de Itapemirim na noite de segunda-feira (16) deixou prejuízos para comerciantes da cidade. No bairro Nova Brasília, Cleyton Rodrigues Vieira teve sua loja atingida pelo temporal. A situação motivou uma mensagem de apoio e solidariedade nas redes sociais.
Temporal provocou transtornos em Cachoeiro
A chuva de segunda-feira também provocou alagamentos em diferentes pontos de Cachoeiro de Itapemirim. No Centro, a água invadiu lojas e dificultou a circulação de veículos e pedestres.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No bairro Gilberto Machado, a enxurrada arrastou motocicletas na região do trevo da Unimed. Imagens registradas durante o temporal mostraram a força da correnteza e os transtornos na via.
Diante das condições climáticas, a Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta severo para Cachoeiro na noite de segunda-feira. A notificação chegou aos celulares dos moradores por volta das 21h14 e advertiu sobre o risco de chuvas intensas nas duas horas seguintes.
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