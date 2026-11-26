O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 55 municípios do Espírito Santo sob alerta laranja para chuvas intensas nesta quinta-feira (26). O aviso, classificado como “Perigo”, começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59.

A previsão indica volumes de 30 a 60 milímetros de chuva por hora ou entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia. O alerta também aponta possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h.

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Com essas condições, o Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os 55 municípios incluídos no alerta laranja são: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivacqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Durante rajadas de vento, o instituto orienta que a população não procure abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, aparelhos elétricos e o quadro geral de energia devem ser desligados.

Alerta amarelo abrange todo o Espírito Santo

Além do aviso laranja, o Espírito Santo também está sob alerta amarelo de chuvas intensas, classificado pelo Inmet como de “Perigo Potencial”. O aviso também começou à meia-noite desta quinta-feira e segue até as 23h59.

Nesse alerta, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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