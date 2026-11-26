ES tem aviso de alto impacto para chuvas intensas e deslizamentos
Defesa Civil alerta para chuvas intensas e riscos de alagamentos, inundações e deslizamentos entre quinta (26) e sexta-feira (27).
O Espírito Santo deve enfrentar dois dias de chuvas intensas, com acumulados que podem chegar a 100 milímetros em algumas localidades. A Defesa Civil Estadual alerta para o risco de transtornos e orienta a população a redobrar a atenção.
Nesta quinta-feira (26), o aviso de alto impacto abrange as regiões Sul, Caparaó, Serrana e Metropolitana. Essas áreas poderão registrar volumes expressivos de chuva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na sexta-feira (27), a tendência é de continuidade das precipitações, especialmente na Região Sul e em partes do Caparaó e da Região Serrana.
As condições meteorológicas podem favorecer a ocorrência de alagamentos, enxurradas, inundações e deslizamentos de terra. Também há risco de quedas de árvores e destelhamentos.
Diante desse cenário, a Defesa Civil Estadual orienta os moradores a acompanharem os avisos e alertas oficiais, principalmente quem vive em áreas de risco.
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