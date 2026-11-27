Chuva supera 130 mm no ES e nove cidades passam dos 100 mm; veja o ranking
Iconha lidera o levantamento da Defesa Civil Estadual, com 131,4 milímetros de chuva em 24 horas, seguida por Guarapari e Afonso Cláudio.
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo deixaram nove municípios com acumulados superiores a 100 milímetros nas últimas 24 horas. Iconha lidera o levantamento, com 131,4 mm, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado às 6h desta sexta-feira (27).
Guarapari aparece na segunda posição, com 119,2 mm, seguida por Afonso Cláudio, com 118,8 mm. Ibitirama e Rio Novo do Sul também registraram volumes expressivos, com 114 mm e 112,8 mm, respectivamente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Anchieta, Muniz Freire, Presidente Kennedy e Castelo completam a lista de municípios que ultrapassaram a marca dos 100 milímetros.
Em Cachoeiro de Itapemirim, os pluviômetros registraram 65,4 mm. Outros municípios do Sul capixaba também apresentaram acumulados elevados, como Marataízes (71,4 mm), São José do Calçado (66,2 mm) e Alegre (58,6 mm).
Veja as cidades onde mais choveu no Espírito Santo
|Município
|Chuva em 24 horas
|Iconha
|131,40 mm
|Guarapari
|119,20 mm
|Afonso Cláudio
|118,80 mm
|Ibitirama
|114,00 mm
|Rio Novo do Sul
|112,80 mm
|Anchieta
|109,40 mm
|Muniz Freire
|109,00 mm
|Presidente Kennedy
|102,80 mm
|Castelo
|102,65 mm
|Iúna
|98,40 mm
|Venda Nova do Imigrante
|91,20 mm
|Marechal Floriano
|91,20 mm
|Alfredo Chaves
|88,00 mm
|Bom Jesus do Norte
|87,80 mm
|Vila Velha
|77,60 mm
|Marataízes
|71,40 mm
|São José do Calçado
|66,20 mm
|Cachoeiro de Itapemirim
|65,40 mm
|Dores do Rio Preto
|63,20 mm
|Alegre
|58,60 mm
|Santa Maria de Jetibá
|53,20 mm
|Santa Leopoldina
|49,40 mm
|Laranja da Terra
|46,80 mm
|Brejetuba
|46,60 mm
|Santa Teresa
|45,60 mm
|Divino de São Lourenço
|44,20 mm
|Baixo Guandu
|43,60 mm
|Ibatiba
|39,40 mm
|Vitória
|36,40 mm
|Barra de São Francisco
|32,60 mm
|Guaçuí
|31,00 mm
|Itaguaçu
|28,69 mm
|Cariacica
|25,60 mm
O levantamento considera os municípios que possuem pluviômetros automáticos em funcionamento. As demais localidades monitoradas apresentaram acumulados inferiores a 25 milímetros.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, reúne informações do Cemaden, da ANA, do Inmet e da Prefeitura de Vila Velha.
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