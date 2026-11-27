As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo deixaram nove municípios com acumulados superiores a 100 milímetros nas últimas 24 horas. Iconha lidera o levantamento, com 131,4 mm, segundo o boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, atualizado às 6h desta sexta-feira (27).

Guarapari aparece na segunda posição, com 119,2 mm, seguida por Afonso Cláudio, com 118,8 mm. Ibitirama e Rio Novo do Sul também registraram volumes expressivos, com 114 mm e 112,8 mm, respectivamente.

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Anchieta, Muniz Freire, Presidente Kennedy e Castelo completam a lista de municípios que ultrapassaram a marca dos 100 milímetros.

Em Cachoeiro de Itapemirim, os pluviômetros registraram 65,4 mm. Outros municípios do Sul capixaba também apresentaram acumulados elevados, como Marataízes (71,4 mm), São José do Calçado (66,2 mm) e Alegre (58,6 mm).

Veja as cidades onde mais choveu no Espírito Santo

Município Chuva em 24 horas Iconha 131,40 mm Guarapari 119,20 mm Afonso Cláudio 118,80 mm Ibitirama 114,00 mm Rio Novo do Sul 112,80 mm Anchieta 109,40 mm Muniz Freire 109,00 mm Presidente Kennedy 102,80 mm Castelo 102,65 mm Iúna 98,40 mm Venda Nova do Imigrante 91,20 mm Marechal Floriano 91,20 mm Alfredo Chaves 88,00 mm Bom Jesus do Norte 87,80 mm Vila Velha 77,60 mm Marataízes 71,40 mm São José do Calçado 66,20 mm Cachoeiro de Itapemirim 65,40 mm Dores do Rio Preto 63,20 mm Alegre 58,60 mm Santa Maria de Jetibá 53,20 mm Santa Leopoldina 49,40 mm Laranja da Terra 46,80 mm Brejetuba 46,60 mm Santa Teresa 45,60 mm Divino de São Lourenço 44,20 mm Baixo Guandu 43,60 mm Ibatiba 39,40 mm Vitória 36,40 mm Barra de São Francisco 32,60 mm Guaçuí 31,00 mm Itaguaçu 28,69 mm Cariacica 25,60 mm

O levantamento considera os municípios que possuem pluviômetros automáticos em funcionamento. As demais localidades monitoradas apresentaram acumulados inferiores a 25 milímetros.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, reúne informações do Cemaden, da ANA, do Inmet e da Prefeitura de Vila Velha.