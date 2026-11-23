Chuva volta a atingir o Sul do ES nesta segunda (23); veja a previsão
Nesta segunda-feira (23), o sol predomina pela manhã, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em todas as regiões capixabas.
A semana começa com sol, mas a previsão indica mudanças nas condições do tempo nesta segunda-feira (23) em todo o Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a nebulosidade aumenta ao longo do dia, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva a partir da tarde.
O cenário deve atingir todas as regiões capixabas, incluindo o Sul do estado, onde a população poderá enfrentar períodos de instabilidade durante a tarde e a noite. A previsão também indica possibilidade de chuva nas regiões Serrana, Grande Vitória, Norte, Noroeste e Nordeste. meteorologia.incaper.es.gov.brReceba as principais notícias no seu WhatsApp!
Como fica o tempo no Sul do ES nesta segunda-feira?
No Sul do Espírito Santo, a segunda-feira começa com predomínio de sol. Entretanto, a quantidade de nuvens deve aumentar ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, que podem continuar durante a noite.
A previsão de instabilidade também abrange municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre, Guaçuí, Mimoso do Sul, Marataízes e outras cidades da região.
Diante da possibilidade de chuva, moradores que precisam sair de casa ou realizar atividades ao ar livre devem acompanhar as atualizações meteorológicas.
Grande Vitória e região Serrana também terão chuva
Na Grande Vitória, a segunda-feira começa com períodos de sol, mas o tempo deve ficar mais instável ao longo do dia. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com possibilidade de continuidade durante a noite.
Na região Serrana, o cenário será semelhante. O sol aparece no início do dia, seguido pelo aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva no decorrer da tarde e da noite.
Norte, Noroeste e Nordeste também terão mudanças no tempo
Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Espírito Santo, a previsão também indica sol no começo desta segunda-feira.
Ao longo do dia, a formação de nuvens favorece a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite.
Assim, a instabilidade prevista para esta segunda-feira não ficará restrita a uma região, podendo atingir diferentes municípios capixabas.
A recomendação é acompanhar os comunicados dos órgãos oficiais de meteorologia e Defesa Civil, especialmente em caso de intensificação das chuvas.
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