As fortes chuvas que atingiram o município de Irupi, na região do Caparaó capixaba, provocaram danos em uma ponte e restrições no trânsito de vias da cidade. Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura divulgou comunicados alertando motoristas e pedestres sobre os trechos afetados.

Uma das ocorrências foi registrada na ponte de acesso ao bairro Wilson Fernandes, que sofreu danos em decorrência das chuvas. Segundo a administração municipal, a estrutura está parcialmente interditada e apresenta restrições à passagem de veículos e pedestres.

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Ponte tem passagem restrita após as chuvas

De acordo com a Prefeitura, equipes municipais estão acompanhando a situação da ponte e avaliando as condições da estrutura para a realização dos serviços necessários.

Imagens divulgadas pela administração municipal mostram danos na lateral da via, com parte do terreno comprometida pela ação da água.

A orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando as restrições estabelecidas.

Trecho de rua também foi interditado em Irupi

Além dos problemas na ponte, a Prefeitura informou que um trecho da Rua João Purcino de Almeida, ao lado da Igreja Presbiteriana, está temporariamente interditado para a circulação de veículos.

Segundo o comunicado, o bloqueio é total para veículos, e a orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.

A administração municipal informou que divulgará novas atualizações pelos canais oficiais assim que o fluxo de veículos for liberado.

Até o momento, não foi informada uma previsão para a normalização do trânsito nos trechos afetado

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