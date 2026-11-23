Chuvas fortes danificam ponte e provocam bloqueios em Irupi
Ponte de acesso ao bairro Wilson Fernandes está parcialmente interditada, enquanto trecho da Rua João Purcino de Almeida foi bloqueado para veículos.
As fortes chuvas que atingiram o município de Irupi, na região do Caparaó capixaba, provocaram danos em uma ponte e restrições no trânsito de vias da cidade. Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura divulgou comunicados alertando motoristas e pedestres sobre os trechos afetados.
Uma das ocorrências foi registrada na ponte de acesso ao bairro Wilson Fernandes, que sofreu danos em decorrência das chuvas. Segundo a administração municipal, a estrutura está parcialmente interditada e apresenta restrições à passagem de veículos e pedestres.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ponte tem passagem restrita após as chuvas
De acordo com a Prefeitura, equipes municipais estão acompanhando a situação da ponte e avaliando as condições da estrutura para a realização dos serviços necessários.
Imagens divulgadas pela administração municipal mostram danos na lateral da via, com parte do terreno comprometida pela ação da água.
A orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pela região, respeitando as restrições estabelecidas.
Trecho de rua também foi interditado em Irupi
Além dos problemas na ponte, a Prefeitura informou que um trecho da Rua João Purcino de Almeida, ao lado da Igreja Presbiteriana, está temporariamente interditado para a circulação de veículos.
Segundo o comunicado, o bloqueio é total para veículos, e a orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.
A administração municipal informou que divulgará novas atualizações pelos canais oficiais assim que o fluxo de veículos for liberado.
Até o momento, não foi informada uma previsão para a normalização do trânsito nos trechos afetado
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