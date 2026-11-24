As fortes chuvas e a elevação do nível dos rios provocaram novos transtornos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (24).

A Prefeitura anunciou a interdição da Ponte de Palestrina e a suspensão temporária de atendimentos em unidades municipais de saúde, além de disponibilizar um canal de emergência para a população.

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De acordo com a Defesa Civil Municipal, a ponte localizada na comunidade de Palestrina está interditada devido às condições provocadas pelas chuvas. O órgão informou que a medida busca garantir a segurança dos moradores e motoristas que utilizam o trecho.

Ponte de Palestrina está interditada

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura informou que a ponte permanecerá fechada até que as condições permitam a normalização do tráfego.

A Defesa Civil orienta os motoristas a respeitarem a interdição e evitarem passar pelo local enquanto a restrição estiver em vigor.

Até o momento, não foi divulgada uma previsão para a liberação da estrutura.

Unidades de saúde suspendem atendimentos

Além dos impactos no trânsito, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a suspensão temporária dos atendimentos nesta terça-feira (24), em decorrência das fortes chuvas e do aumento do nível dos rios.

Segundo a Prefeitura, os serviços estão suspensos nas seguintes unidades:

Posto de Saúde;

Unidade de Saúde do Morro da Palha;

Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

A população que precisar de atendimento poderá procurar as unidades de saúde de Vila/Mangueira, Pratinha e Funil, conforme orientação da administração municipal.

A Secretaria de Saúde informou que acompanha a situação e divulgará novas informações de acordo com a evolução das condições no município.

Prefeitura disponibiliza contato para emergências

Diante das ocorrências relacionadas às chuvas, a Prefeitura de Mimoso do Sul disponibilizou um canal de atendimento para moradores que precisarem comunicar situações de emergência, como alagamentos, enchentes e outros incidentes.

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