Chuvas interditam ponte e suspendem atendimentos de saúde em Mimoso do Sul
Elevação do nível dos rios e fortes chuvas provocam interdição da Ponte de Palestrina e suspensão temporária de atendimentos em unidades de saúde nesta terça-feira (24).
As fortes chuvas e a elevação do nível dos rios provocaram novos transtornos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (24).
A Prefeitura anunciou a interdição da Ponte de Palestrina e a suspensão temporária de atendimentos em unidades municipais de saúde, além de disponibilizar um canal de emergência para a população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com a Defesa Civil Municipal, a ponte localizada na comunidade de Palestrina está interditada devido às condições provocadas pelas chuvas. O órgão informou que a medida busca garantir a segurança dos moradores e motoristas que utilizam o trecho.
Ponte de Palestrina está interditada
Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Prefeitura informou que a ponte permanecerá fechada até que as condições permitam a normalização do tráfego.
A Defesa Civil orienta os motoristas a respeitarem a interdição e evitarem passar pelo local enquanto a restrição estiver em vigor.
Até o momento, não foi divulgada uma previsão para a liberação da estrutura.
Unidades de saúde suspendem atendimentos
Além dos impactos no trânsito, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a suspensão temporária dos atendimentos nesta terça-feira (24), em decorrência das fortes chuvas e do aumento do nível dos rios.
Segundo a Prefeitura, os serviços estão suspensos nas seguintes unidades:
- Posto de Saúde;
- Unidade de Saúde do Morro da Palha;
- Centro de Atenção Psicossocial (Caps).
A população que precisar de atendimento poderá procurar as unidades de saúde de Vila/Mangueira, Pratinha e Funil, conforme orientação da administração municipal.
A Secretaria de Saúde informou que acompanha a situação e divulgará novas informações de acordo com a evolução das condições no município.
Prefeitura disponibiliza contato para emergências
Diante das ocorrências relacionadas às chuvas, a Prefeitura de Mimoso do Sul disponibilizou um canal de atendimento para moradores que precisarem comunicar situações de emergência, como alagamentos, enchentes e outros incidentes.
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