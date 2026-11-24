Sol, calor e temporais: veja a previsão para hoje no Espírito Santo
Sol aparece durante a manhã desta terça-feira (24), mas o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva à tarde e à noite em diferentes regiões capixabas.
No Sul do Espírito Santo, a previsão indica períodos de sol durante a manhã e aumento da nebulosidade ao longo do dia. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.
Em Cachoeiro de Itapemirim, os termômetros podem chegar aos 34 °C, com mínima de 24 °C. A possibilidade de tempestades aumenta no fim da tarde e início da noite.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém um alerta amarelo de tempestade para Cachoeiro nesta terça-feira (24), com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e granizo.
Como fica o tempo nas outras regiões?
Na Grande Vitória e na região Serrana, a previsão também indica períodos de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o calor continua, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia. As condições variam conforme a localidade. esbrasil.com.br+1
Inmet alerta para tempestades
O aviso amarelo em vigor para Cachoeiro prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
O órgão orienta os moradores a evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e a não estacionar veículos próximos a estruturas que possam sofrer danos.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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