No Sul do Espírito Santo, a previsão indica períodos de sol durante a manhã e aumento da nebulosidade ao longo do dia. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas.

Em Cachoeiro de Itapemirim, os termômetros podem chegar aos 34 °C, com mínima de 24 °C. A possibilidade de tempestades aumenta no fim da tarde e início da noite.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém um alerta amarelo de tempestade para Cachoeiro nesta terça-feira (24), com possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento e granizo.

Como fica o tempo nas outras regiões?

Na Grande Vitória e na região Serrana, a previsão também indica períodos de sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite.

Nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste, o calor continua, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia. As condições variam conforme a localidade. esbrasil.com.br+1

Inmet alerta para tempestades

O aviso amarelo em vigor para Cachoeiro prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.

O órgão orienta os moradores a evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e a não estacionar veículos próximos a estruturas que possam sofrer danos.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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