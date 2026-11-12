Começa hoje! Fecap Alegre terá três dias de shows gratuitos; veja programação

O Fecap Alegre 2026 começa nesta quinta-feira (12), no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O evento segue até sábado (14), com entrada gratuita, seis shows, opções gastronômicas e oportunidades de negócios.

Além das oportunidades de compras, os visitantes poderão aproveitar uma praça de alimentação com gastronomia regional e cafés especiais. O evento também contará com atrações culturais durante os três dias.

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A programação musical começa nesta quinta-feira (12), com a apresentação de Leones, às 19h. Em seguida, às 21h, a banda Picnic Dogs sobe ao palco para encerrar a primeira noite.

Na sexta-feira (13), o público poderá acompanhar o show de Pele Morena, às 19h. Depois, às 21h, Odair de Paula assume a programação musical.

Já no sábado (14), último dia da Fecap Alegre, as apresentações ficam por conta de Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h. Além disso, o público poderá acompanhar a primeira edição do Karaokê do aquinotiícias.com. Dez candidatos terão a oportunidade de subir ao palco e mostrar seu talento, depois de uma etapa de seleção que mobilizou amigos, familiares e torcedores.

A Feira Capixaba de Negócios também integra a programação com espaços destinados à exposição de produtos e serviços. A proposta é movimentar o comércio local e incentivar o empreendedorismo na região.

Confira a programação de shows

Quinta-feira (12 de novembro)

19h – Leones

21h – Picnic Dogs

Sexta-feira (13 de novembro)

19h – Pele Morena

21h – Odair de Paula

Sábado (14 de novembro)

20h – Polifonia

19 h – Karaokê do aquinoticias.com

21h – Samba MLK

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios (FECAP)

Data: 12 a 14 de novembro de 2026

Local: Parque de Exposições de Alegre, Espírito Santo

Entrada: Gratuita

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