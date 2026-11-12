Começa hoje! Fecap Alegre terá três dias de shows gratuitos; veja programação
O evento segue até sábado (14), com entrada gratuita.
O Fecap Alegre 2026 começa nesta quinta-feira (12), no Parque de Exposições de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O evento segue até sábado (14), com entrada gratuita, seis shows, opções gastronômicas e oportunidades de negócios.
Além das oportunidades de compras, os visitantes poderão aproveitar uma praça de alimentação com gastronomia regional e cafés especiais. O evento também contará com atrações culturais durante os três dias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A programação musical começa nesta quinta-feira (12), com a apresentação de Leones, às 19h. Em seguida, às 21h, a banda Picnic Dogs sobe ao palco para encerrar a primeira noite.
Na sexta-feira (13), o público poderá acompanhar o show de Pele Morena, às 19h. Depois, às 21h, Odair de Paula assume a programação musical.
Já no sábado (14), último dia da Fecap Alegre, as apresentações ficam por conta de Polifonia, às 20h, e Samba MLK, às 21h. Além disso, o público poderá acompanhar a primeira edição do Karaokê do aquinotiícias.com. Dez candidatos terão a oportunidade de subir ao palco e mostrar seu talento, depois de uma etapa de seleção que mobilizou amigos, familiares e torcedores.
A Feira Capixaba de Negócios também integra a programação com espaços destinados à exposição de produtos e serviços. A proposta é movimentar o comércio local e incentivar o empreendedorismo na região.
Confira a programação de shows
Quinta-feira (12 de novembro)
- 19h – Leones
- 21h – Picnic Dogs
Sexta-feira (13 de novembro)
- 19h – Pele Morena
- 21h – Odair de Paula
Sábado (14 de novembro)
- 20h – Polifonia
- 19 h – Karaokê do aquinoticias.com
- 21h – Samba MLK
Serviço
Evento: Feira Capixaba de Negócios (FECAP)
- Data: 12 a 14 de novembro de 2026
- Local: Parque de Exposições de Alegre, Espírito Santo
- Entrada: Gratuita
Leia também: FECAP chega a Viana em dezembro com oportunidades para empreendedores do ES
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726