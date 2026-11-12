FECAP chega a Viana em dezembro com oportunidades para empreendedores do ES

Empreendedores do Espírito Santo têm até o dia 18 de novembro para se inscrever na Feira Capixaba de Negócios (FECAP), edição Viana. O evento oferece 62 vagas gratuitas para expositores interessados em apresentar produtos, conquistar clientes e ampliar as oportunidades de negócios.

A feira acontecerá entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2026, na antiga garagem da Santa Zita, em Guaritas, Viana. A programação ocorrerá das 18h à meia-noite, durante os três dias.

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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte – MEMP, conduzem a seleção dos participantes por meio do Edital de Chamamento Público nº 035/2026.

Ao todo, a organização disponibilizará 40 vagas para empreendedores de diferentes segmentos e outras 22 para negócios ligados à gastronomia.

Quem pode participar da FECAP Viana?

A seleção contempla microempreendedores individuais (MEIs), microempresas, empresas de pequeno porte, produtores rurais, artesãos e associações que atendam aos requisitos do edital.

Entre os segmentos disponíveis estão: artesanato, decoração, artes visuais, moda, acessórios, literatura, agricultura familiar e turismo.

Já o espaço gastronômico contará com oportunidades para empreendedores que trabalham com hambúrgueres, sanduíches, churrasco, pizzas, massas, petiscos, culinária oriental, doces e pratos regionais.

Para participar, o empreendimento precisa estar sediado no Espírito Santo e apresentar a documentação exigida para sua atividade.

Como se inscrever na feira?

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 18 de novembro de 2026. Os interessados devem preencher o formulário indicado no Edital nº 035/2026, disponibilizado pelo Sebrae/ES.

Cada empreendimento poderá realizar apenas uma inscrição. No entanto, o cadastro não garante uma vaga, já que os candidatos passarão por uma análise dos critérios estabelecidos no documento.

A seleção considera fatores como localização do empreendimento, participação em capacitações oferecidas pelo Sebrae e histórico de participação em feiras anteriores.

Os negócios localizados em Viana terão pontuação diferenciada no processo de classificação, assim como empreendedores de municípios próximos, conforme as regras do edital.

Quando sai o resultado dos selecionados?

O Sebrae/ES divulgará o resultado preliminar no dia 24 de novembro. Os candidatos poderão apresentar recursos nos dias 25 e 26, enquanto a lista definitiva está prevista para 27 de novembro.

Os empreendedores selecionados também precisarão participar de uma etapa obrigatória de preparação antes da feira, prevista entre 28 de novembro e 3 de dezembro.

A capacitação poderá abordar temas como posicionamento comercial, atendimento ao cliente, precificação, negociação e estratégias de vendas.

O objetivo da FECAP é fortalecer os pequenos negócios, incentivar o empreendedorismo e valorizar a produção e a economia dos municípios capixabas.

Além de oferecer um espaço para comercialização de produtos e serviços, a iniciativa busca aproximar empreendedores de novos consumidores e ampliar as possibilidades de crescimento dos negócios.

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios — Edição Viana