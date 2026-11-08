Concurso de beleza da Agrofest Caparaó 2026 premia jovens de Muniz Freire

A jovem Jeizylla Barbosa, representante da Sede de Muniz Freire, conquistou o primeiro lugar no concurso Garota Agrofest 2026, realizado na noite de sexta-feira (6), durante a programação do Agrofest Caparaó. A candidata recebeu 472 pontos dos jurados e levou o prêmio de R$ 2 mil.

A disputa reuniu 11 candidatas de diferentes comunidades do município, que participaram do desfile e foram avaliadas pela desenvoltura e apresentação na passarela.

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O segundo lugar ficou com Ana Beatriz Figueiredo Silva, também da Sede, que somou 467 pontos e recebeu R$ 1 mil.

Já a terceira colocação foi conquistada por Anna Livia Araújo Gomes, com 449 pontos. Pela classificação, ela recebeu R$ 500. As três vencedoras representaram a comunidade da Sede.

A primeira edição do concurso Garota Agrofest Caparaó integrou a programação de abertura da quarta edição da feira, que começou na sexta-feira (6), no Parque de Exposições de Muniz Freire. Ao todo, 11 jovens, com idades entre 15 e 20 anos, participaram da disputa. A Notícia do Caparaó+1

As participantes representaram diferentes comunidades do município, entre elas Sede, Tombos, Assunção, São Pedro e São João. Durante o desfile, as candidatas se apresentaram com trajes oficiais e estilo country.

Agrofest segue até este domingo

Além do concurso, a Agrofest Caparaó 2026 reúne atrações musicais, manifestações culturais, gastronomia e exposição de produtos regionais. A feira também conta com estandes de artesanato, cafés especiais, plantas, vestuário e outros produtos da agricultura familiar.

A expectativa da organização é receber aproximadamente 16 mil visitantes e reunir cerca de 50 expositores durante os três dias de programação. A entrada é gratuita. Montanhas Capixabas+1

Neste domingo (8), último dia do evento, a programação inclui Missa Sertaneja, apresentação de Viola Dourada, recreação infantil e show com Fellipe Ribeiro. O encerramento está previsto para as 18h. Rádio FMZ %+1

A realização é da Dupla Produções, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Muniz Freire, o Consórcio Caparaó, a Aderes, o Sebrae e a Prefeitura Municipal.