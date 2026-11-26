Um homem condenado a 14 anos de prisão por homicídio está entre os quatro detidos durante a Operação Hexágono, na manhã desta quinta-feira (26). As ações do 3º Batalhão da Polícia Militar (PMES) ocorreram em Guaçuí, Alegre, Jerônimo Monteiro e São José do Calçado.

Na localidade de Banco da Terra, zona rural de Guaçuí, os militares localizaram um homem de 53 anos com mandado de prisão expedido pela Justiça de São Paulo. Ele tentou fugir ao perceber a presença policial, mas a equipe conseguiu detê-lo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Já na comunidade de Alcantilado, também em Guaçuí, os policiais prenderam um homem de 26 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. O suspeito também tentou escapar, mas os militares conseguiram contê-lo.

Com o auxílio da cadela farejadora Alga, da equipe K9, os policiais encontraram drogas escondidas em uma área de pastagem. A equipe apreendeu 54 pedras pequenas e três porções médias de crack, duas porções de maconha e uma de cocaína.

Os militares também detiveram um homem de 32 anos na localidade de São Romão, em Guaçuí, e outro de 29 anos no bairro Pavuna, em Alegre. Em Jerônimo Monteiro e São José do Calçado, as equipes não localizaram os suspeitos.

A operação contou com equipes da Força Tática, Ronda Ostensiva, Ronda Ostensiva de Reforço, Serviço de Inteligência e K9. Os policiais encaminharam os detidos e os materiais apreendidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Leia mais: Megaoperação policial mira 46 alvos em 17 cidades do Sul do ES

