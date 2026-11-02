Consciência Negra: Cachoeiro terá mês com atividades sobre cidadania e inclusão social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro de Itapemirim preparou uma programação especial para novembro, com atividades voltadas à promoção de direitos, ao fortalecimento dos vínculos familiares e ao respeito à diversidade. A agenda inclui rodas de conversa, oficinas, palestras e seminários em diferentes regiões do município.

As primeiras atividades começam nesta terça-feira (3), às 9h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Alto União, com uma roda de conversa sobre Consciência Negra. Na quarta-feira (4), a programação segue no CRAS Soturno, às 9h, com a dinâmica “Orgulho da Minha Cor”, e no CRAS Burarama, às 13h30, com uma oficina sobre cultura afro-brasileira.

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Na quinta-feira (5), o CRAS Itaoca receberá, às 14h, um encontro sobre ética digital e cyberbullying. No mesmo dia, das 14h às 16h, o CRAS Soturno promoverá a oficina “Orgulho da Minha Cor e da Minha História”.

Já na sexta-feira (6), o Auditório do Senac, no bairro Independência, será palco de um seminário sobre Cadastro Único, cidadania e inclusão social, das 8h às 16h. Também haverá, às 9h, uma roda de conversa sobre autonomia e protagonismo no CRAS Soturno.

A programação continua na terça-feira (10), com duas atividades relacionadas à Consciência Negra. Às 8h30, o CRAS Village realizará uma roda de conversa sobre o tema e o enfrentamento ao racismo. Às 9h, o CRAS Itaoca receberá uma atividade alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra.