O clima natalino já está tomando conta das ruas, e o Consórcio NovoTrans preparou uma programação especial para levar o espírito do Natal aos passageiros e à população. O Expresso Natal, veículo especialmente preparado para celebrar essa época tão encantadora do ano, vai circular por diferentes linhas e itinerários, proporcionando momentos de alegria, encanto e emoção.

A programação teve início em novembro e seguirá até o final de dezembro, contemplando diversos bairros e regiões, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de apreciar o ônibus natalino durante seus deslocamentos.

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A cada dia, o Expresso Natal estará em um itinerário diferente, passando por localidades como São Joaquim, Rui Pinto Bandeira, Village da Luz, Coronel Borges, Monte Belo, Alto União, Gilson Carone, Santa Cecília, BNH, Tijuca, Ilha da Luz, entre outras.

A iniciativa transforma o transporte coletivo em uma experiência ainda mais especial, levando luzes, cores e a magia do Natal para o cotidiano das pessoas, além de reforçar o compromisso do Consórcio NovoTrans com ações que aproximam a comunidade e tornam a mobilidade urbana mais acolhedora.

O Expresso Natal é um convite para celebrar, compartilhar sorrisos e viver a magia dessa época do ano, onde cada viagem pode se transformar em um momento especial.