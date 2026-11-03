Copilota morta em queda de avião nos EUA tinha familiares no Espírito Santo

A copilota Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, morta durante um acidente aéreo na Flórida, nos Estados Unidos, tinha familiares no município de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. A jovem estava entre as nove pessoas que morreram após a queda de um jato particular no domingo (1º).

Nathalia nasceu e cresceu nos Estados Unidos, mas era filha de brasileiros e mantinha contato frequente com parentes que vivem no Espírito Santo.

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Segundo informações, a família recebeu a informação sobre o acidente por meio de uma ligação.

Copilota conquistou licença para pilotar aos 17 anos

A paixão de Nathalia pela aviação começou na infância. Incentivada pelo pai biológico, que tinha a pilotagem como atividade recreativa, ela decidiu seguir carreira no setor.

Aos 17 anos, conquistou sua licença de piloto, antes mesmo de obter a carteira de motorista. A jovem estudou na escola de aviação American Flyers e acumulava mais de 1.300 horas de voo.

Na época do acidente, trabalhava em uma empresa de voos particulares nos Estados Unidos.