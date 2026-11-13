Coral mais antigo em atividade no ES ganha documentário após 82 anos de história

Com 82 anos de história, o Coral Santa Cecília, de Venda Nova do Imigrante, é uma das mais importantes referências culturais do Espírito Santo. Para preservar e compartilhar essa trajetória, o grupo ganha um registro audiovisual que reúne memórias, personagens e curiosidades de uma história que se confunde com a própria formação cultural da região serrana capixaba.

O vídeo documentário “80 Anos de Vozes e Memória” será lançado no dia 15 de dezembro (terça-feira), no auditório da Amena – Casa da Cultura, em Venda Nova do Imigrante.

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A produção é assinada pelo jornalista e publicitário Leandro Fidelis e pelos publicitários Heitor Delpupo Alves e Patrícia Altoé Possebon, e busca apresentar ao público histórias, lembranças e personagens que ajudam a compreender a trajetória do coral, considerado o mais tradicional e antigo em atividade ininterrupta no Espírito Santo.

Criado em 1944, no âmbito da Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo, o Coral Santa Cecília atravessou gerações acompanhando transformações sociais, culturais e religiosas de Venda Nova e região. Ao longo de mais de oito décadas, tornou-se uma espécie de porta-voz musical da imigração italiana e da história capixaba na serra, mantendo vivas canções, tradições e memórias transmitidas entre diferentes gerações.

O vídeo documentário reúne depoimentos de antigos e atuais integrantes, entre eles nomes que emprestaram suas vozes à história do grupo. Um dos momentos mais emocionantes é o encontro com Cacilda Caliman e Máximo Lorenção, casal que integrou o coral e hoje já não faz parte do conjunto.

A produção também ouve Alexandre Zambon Bergamin, representante da nova geração; a professora Léa Delpupo, autora da primeira pesquisa acadêmica sobre o Coral Santa Cecília; Alberto Falquetto, filho de Benjamin Falquetto, membro fundador do coral e autor do Hino Municipal de Venda Nova do Imigrante, já falecido; Marco Aurélio Caliman, Lourdes Lorenção, Angélica Brioschi, entre outros integrantes.

Além das memórias e depoimentos, o filme acompanha um momento especial da trajetória recente do Coral Santa Cecília: o último ensaio antes de uma apresentação na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. A equipe de produção embarcou com o grupo para a viagem, registrando os bastidores e acompanhando de perto o concerto, realizado em um cenário de grande importância histórica e cultural.

“O registro permite ao espectador conhecer não apenas as vozes que compõem o coral, mas também a rotina, a preparação, a convivência e os vínculos afetivos que ajudam a explicar a permanência do grupo ao longo de 82 anos”, explica Patrícia Possebon.

O videodocumentário recebeu recursos por meio de edital do Ciclo 2 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), na categoria Audiovisual, divulgado pela Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato.

A iniciativa integra a Política Nacional Aldir Blanc, política pública do Governo Federal que assegura repasses contínuos a estados e municípios para investimentos no setor cultural.

O programa tem entre seus objetivos promover a inclusão, a valorização dos artistas e o fortalecimento das diferentes manifestações culturais, além de ampliar o acesso da população às produções artísticas e contribuir para o fortalecimento do cenário criativo dos municípios.

Iniciada em julho e finalizada em novembro, a produção de “80 Anos de Vozes e Memória” pretende deixar registrado para as próximas gerações um capítulo importante da memória cultural de Venda Nova do Imigrante e do Espírito Santo.

Serviço:

Lançamento vídeo documentário Coral Santa Cecília: “80 Anos de Vozes e Memórias”

Dia: 15 de dezembro (terça-feira), às 19h, durante encerramento dos projetos Aldir Blanc

Local: Amena- Casa da Cultura (Venda Nova do Imigrante)

Entrada franca

Apoio: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

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