O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quinta-feira (26), na localidade de Barbados, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Militar, um produtor rural teria passado pela região quando encontrou o corpo em uma área de vegetação. Após a descoberta, ele acionou a polícia.

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Moradores da região não reconheceram a vítima. Até o momento, não há informações sobre a identidade do homem.

O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde deverá passar por exames para auxiliar na identificação e no esclarecimento da causa da morte.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem divulgadas pelas autoridades.

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