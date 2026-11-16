O corpo do padre jesuíta Kleber Barberino Chevi, SJ, de 60 anos, natural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, deverá ser trasladado da Espanha para Fortaleza, no Ceará, onde serão realizados o velório e o sepultamento. O sacerdote faleceu no domingo, 15 de novembro, na cidade espanhola de Manresa, onde participava de uma experiência de aprofundamento da espiritualidade inaciana. A família aguarda a conclusão dos procedimentos legais para dar início ao traslado do corpo ao Brasil.

As informações foram compartilhadas por José Barberino Chevi, irmão do religioso, em uma mensagem encaminhada aos familiares. Segundo ele, o corpo de padre Kleber foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de uma autópsia, que deverá esclarecer a causa da morte, ainda não divulgada oficialmente.

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José Barberino explicou que a liberação do corpo depende de procedimentos realizados pelas autoridades espanholas. “Diferente do Brasil, os processos na Europa são um pouco mais lentos. O IML deu um prazo de 24h a 48h para dar um retorno e produzir a certidão de óbito”, informou.

A decisão de trasladar o corpo para Fortaleza foi tomada pelo provincial dos Jesuítas no Brasil, padre Francys Silvestrini Adão. Na capital cearense, padre Kleber exercia seu ministério desde fevereiro de 2024, como pároco da Paróquia Cristo Rei, além de desempenhar outras responsabilidades na Companhia de Jesus.

O irmão do sacerdote informou que a ordem religiosa já iniciou os contatos com a seguradora responsável pelo traslado, mas explicou que o procedimento oficial somente poderá começar após a emissão da certidão de óbito.

“Estão em contato com a seguradora para providenciar o traslado. Dependem da emissão da certidão de óbito para dar início oficial ao procedimento, mas a seguradora está sendo bastante solícita”, relatou José Barberino.

De acordo com ele, após a apresentação do documento à seguradora, a previsão inicial é de aproximadamente uma semana para a realização do transporte. Entretanto, o prazo não é definitivo, já que o traslado internacional exige uma série de autorizações e procedimentos burocráticos.

“Uma vez que for apresentada a certidão à seguradora, eles preveem um prazo de uma semana para realizar a trasladação”, explicou o irmão do sacerdote.

José Barberino acrescentou que o processo depende da liberação do corpo pelas autoridades civis da Espanha e do Brasil, além das providências necessárias junto à funerária e aos demais órgãos envolvidos. Por esse motivo, o procedimento poderá levar até dez dias, embora a família e a Igreja estejam empenhadas em evitar uma demora maior.

“Há bastante burocracia, podendo chegar a até 10 dias. Mas estamos nos empenhando para que isso não se estenda muito”, afirmou.

Apesar das incertezas sobre o prazo, o irmão de padre Kleber assegurou que familiares, amigos e fiéis terão a oportunidade de prestar as últimas homenagens ao religioso em Fortaleza.

“Por ora, tenham ciência de que haverá oportunidade para se despedir dele em Fortaleza. Uma vez que tenhamos a confirmação da data do traslado e chegada do corpo a Fortaleza, avisarei vocês”, comunicou.

Em mensagem dirigida a José Barberino, um porta-voz da Companhia de Jesus também procurou transmitir uma palavra de apoio aos familiares, desejando que todos atravessem este momento de despedida com esperança e confiança em Deus. Ele reafirmou sua disponibilidade para prestar informações e oferecer apoio durante os procedimentos.

Familiares recordam a presença do sacerdote em Guaçuí

Nascido em 15 de abril de 1966, em Guaçuí, padre Kleber ingressou na Companhia de Jesus em 1988 e foi ordenado sacerdote em 22 de julho de 2000, no município onde nasceu. Ao longo de sua trajetória religiosa, atuou em diferentes regiões do Brasil, especialmente na formação de novos jesuítas e no acompanhamento vocacional.

Mesmo vivendo distante de sua cidade natal, manteve vínculos com os familiares e com a comunidade paroquial de Guaçuí. O primo do sacerdote, José Pedro Varelo Chevi, recordou que padre Kleber procurava estar presente na vida da família por meio de telefonemas, mensagens e contatos pelas redes sociais.

“Ele foi um homem muito presente na família”, afirmou José Pedro, destacando que, mesmo com os compromissos religiosos, o primo encontrava tempo para responder às mensagens recebidas pelo WhatsApp, Instagram e Facebook.

José Pedro também recordou que, durante suas visitas a Guaçuí, padre Kleber participava das atividades da comunidade católica e se colocava à disposição para celebrar, mesmo quando poderia aproveitar o período para descansar.

Segundo o familiar, o sacerdote demonstrava carinho pela comunidade onde cresceu e iniciou sua caminhada de fé. Ele também destacou a presença de José Barberino, irmão de padre Kleber, que frequentemente o acompanhava durante as visitas e atividades realizadas no município.

Para José Pedro, a vocação religiosa de padre Kleber já se manifestava desde a infância e foi fortalecida ao longo da juventude, período em que participou das atividades da Igreja em Guaçuí.

Despedida ainda não tem data confirmada

Até o momento, não há uma data definida para a liberação do corpo, o traslado ao Brasil ou a realização do velório e do sepultamento em Fortaleza. A família permanece aguardando a emissão da certidão de óbito e as autorizações necessárias para que o transporte seja realizado.

A Província dos Jesuítas do Brasil também informou que está tomando as providências relacionadas ao traslado e que divulgará, posteriormente, os detalhes das celebrações de despedida.

Enquanto aguardam novas informações, familiares, amigos e comunidades religiosas permanecem unidos em oração pela memória de padre Kleber Barberino Chevi e pelo conforto de todos que lamentam seu falecimento.