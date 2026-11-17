CRECI abre seleção no ES com salários de até R$ 4.500; veja como participar
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com lotação na sede do Conselho, em Vitória.
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado nº 002/2026, que oferece quatro vagas para contratação temporária, além de cadastro de reserva.
São três oportunidades para assistente administrativo, com salário de R$ 2.341,23, e uma para especialista, com remuneração de R$ 4.500. Para o primeiro cargo, é exigido ensino médio completo; para o segundo, formação superior em Direito. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com lotação na sede do Conselho, em Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 18 de novembro, exclusivamente pelo e-mail [email protected].
Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida em um único arquivo PDF, incluindo currículo atualizado e comprovantes de experiência profissional e escolaridade.
A seleção será realizada por análise curricular, sem aplicação de provas. A avaliação considera experiência profissional e cursos de qualificação, com pontuação máxima de oito pontos e mínimo de seis para habilitação.
O resultado preliminar está previsto para 25 de novembro, e o resultado final deve ser divulgado em 1º de dezembro. Os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do Conselho.
A contratação será pelo regime CLT, por prazo determinado de até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. O processo seletivo tem caráter temporário e busca reforçar a equipe do CRECI Espírito Santo até a conclusão do concurso público em andamento.
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