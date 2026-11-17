O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (CRECI) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado nº 002/2026, que oferece quatro vagas para contratação temporária, além de cadastro de reserva.

São três oportunidades para assistente administrativo, com salário de R$ 2.341,23, e uma para especialista, com remuneração de R$ 4.500. Para o primeiro cargo, é exigido ensino médio completo; para o segundo, formação superior em Direito. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com lotação na sede do Conselho, em Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 18 de novembro, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida em um único arquivo PDF, incluindo currículo atualizado e comprovantes de experiência profissional e escolaridade.

A seleção será realizada por análise curricular, sem aplicação de provas. A avaliação considera experiência profissional e cursos de qualificação, com pontuação máxima de oito pontos e mínimo de seis para habilitação.

O resultado preliminar está previsto para 25 de novembro, e o resultado final deve ser divulgado em 1º de dezembro. Os aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade do Conselho.

A contratação será pelo regime CLT, por prazo determinado de até um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. O processo seletivo tem caráter temporário e busca reforçar a equipe do CRECI Espírito Santo até a conclusão do concurso público em andamento.

Leia também: Terça-feira (17) com vagas de emprego no Sine de Cachoeiro