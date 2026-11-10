Criminoso que fez reféns em ônibus no RJ é preso no Sul do ES
Homem de 35 anos estava foragido desde outubro de 2025 e ainda tinha mais de 44 anos de pena a cumprir.
Um homem de 35 anos, conhecido por protagonizar um assalto a ônibus com passageiros feitos reféns em Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (10), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Ele estava foragido do sistema penitenciário fluminense havia mais de um ano e ainda tinha uma pena superior a 44 anos de prisão para cumprir.
A captura aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Guarda Municipal de Presidente Kennedy e da Polícia Militar. O homem foi localizado na zona rural do município, após diligências das forças de segurança.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Polícia Civil, o foragido era procurado pela Justiça do Rio de Janeiro desde 18 de outubro de 2025, quando deixou de retornar à unidade prisional após receber o benefício de visita periódica ao lar.
Diante da evasão, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de recaptura.
Preso fez passageiros reféns durante assalto a ônibus
Um dos crimes de maior repercussão envolvendo o homem ocorreu em março de 2017, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Na ocasião, ele assaltou um ônibus e manteve passageiros como reféns, provocando uma mobilização das forças policiais. O caso ganhou destaque na imprensa nacional e terminou após a rendição do assaltante.
Durante as investigações daquele período, vítimas de outros crimes também reconheceram o homem.
De acordo com informações policiais divulgadas à época, ele foi apontado como responsável por outros assaltos, incluindo um roubo contra um médico-veterinário em Niterói e outro ataque a um ônibus em São Gonçalo.
Foragido tinha mais de 44 anos de pena para cumprir
Conforme a Polícia Civil, o homem possui 12 anotações criminais, relacionadas principalmente a crimes contra o patrimônio.
Entre os registros estão roubos, inclusive na modalidade majorada, além de receptação e disparo de arma de fogo.
O mandado judicial aponta que o preso ainda precisa cumprir 44 anos, quatro meses e três dias de reclusão, referentes a condenações por crimes patrimoniais.
Prisão ocorreu após ação conjunta das forças de segurança
A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sob responsabilidade do delegado Daniel de Araujo Santos, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.
Após a localização do foragido, os agentes cumpriram o mandado de recaptura expedido pela Justiça fluminense.
A Polícia Civil informou que a prisão será comunicada ao Poder Judiciário responsável pela execução penal, para adoção das providências necessárias ao cumprimento do restante da pena.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726