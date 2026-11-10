Criminoso que fez reféns em ônibus no RJ é preso no Sul do ES

Um homem de 35 anos, conhecido por protagonizar um assalto a ônibus com passageiros feitos reféns em Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (10), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Ele estava foragido do sistema penitenciário fluminense havia mais de um ano e ainda tinha uma pena superior a 44 anos de prisão para cumprir.

A captura aconteceu durante uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Guarda Municipal de Presidente Kennedy e da Polícia Militar. O homem foi localizado na zona rural do município, após diligências das forças de segurança.

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Segundo a Polícia Civil, o foragido era procurado pela Justiça do Rio de Janeiro desde 18 de outubro de 2025, quando deixou de retornar à unidade prisional após receber o benefício de visita periódica ao lar.

Diante da evasão, a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de recaptura.

Preso fez passageiros reféns durante assalto a ônibus

Um dos crimes de maior repercussão envolvendo o homem ocorreu em março de 2017, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Na ocasião, ele assaltou um ônibus e manteve passageiros como reféns, provocando uma mobilização das forças policiais. O caso ganhou destaque na imprensa nacional e terminou após a rendição do assaltante.

Durante as investigações daquele período, vítimas de outros crimes também reconheceram o homem.

De acordo com informações policiais divulgadas à época, ele foi apontado como responsável por outros assaltos, incluindo um roubo contra um médico-veterinário em Niterói e outro ataque a um ônibus em São Gonçalo.

Foragido tinha mais de 44 anos de pena para cumprir

Conforme a Polícia Civil, o homem possui 12 anotações criminais, relacionadas principalmente a crimes contra o patrimônio.

Entre os registros estão roubos, inclusive na modalidade majorada, além de receptação e disparo de arma de fogo.

O mandado judicial aponta que o preso ainda precisa cumprir 44 anos, quatro meses e três dias de reclusão, referentes a condenações por crimes patrimoniais.

Prisão ocorreu após ação conjunta das forças de segurança

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, sob responsabilidade do delegado Daniel de Araujo Santos, com apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar.

Após a localização do foragido, os agentes cumpriram o mandado de recaptura expedido pela Justiça fluminense.

A Polícia Civil informou que a prisão será comunicada ao Poder Judiciário responsável pela execução penal, para adoção das providências necessárias ao cumprimento do restante da pena.