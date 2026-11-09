Cursos de música no ES abrem 62 vagas para 2027; veja os requisitos

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) publicou o Edital nº 02/2026, que estabelece as regras do processo seletivo para ingresso nos Cursos de Formação Musical (CFM) em 2027. São oferecidas, inicialmente, 62 vagas, distribuídas entre diferentes habilitações nas áreas de sopros e percussão, cordas friccionadas, cordas dedilhadas, instrumentos de teclas e canto.

As inscrições estarão abertas de 6 a 20 de novembro de 2026 e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento de formulário eletrônico e pagamento de taxa de R$ 16,45. O candidato poderá concorrer a apenas uma habilitação.

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As vagas são destinadas a candidatos que atendam à idade mínima estabelecida para cada habilitação, conforme o edital. A exigência varia de acordo com o instrumento ou modalidade, começando aos 10 anos em algumas habilitações.

Etapa única de avaliação

O processo seletivo será realizado em etapa única, de caráter eliminatório e classificatório, por meio de prova prática de habilidade instrumental ou canto. A avaliação considerará aspectos como destreza técnica, qualidade sonora, afinação, precisão rítmica e interpretação, de acordo com o estilo da obra apresentada.

As provas serão realizadas presencialmente, nas instalações da Fames, em Vitória, nos dias 14 e 15 de dezembro. A relação de candidatos com os respectivos dias e horários de avaliação será publicada no site da instituição em 4 de dezembro.

Os candidatos deverão comparecer à prova com documento original de identificação com foto e comprovante de pagamento da inscrição, exceto aqueles que obtiverem isenção da taxa.

Isenção da taxa e calendário

A Fames prevê a possibilidade de isenção da taxa de inscrição para candidatos que comprovem situação socioeconômica que impossibilite o pagamento. Os pedidos deverão ser encaminhados entre os dias 6 e 12 de novembro, por meio de formulário eletrônico, acompanhados da documentação exigida no edital.

Após a realização das provas, o cronograma prevê a divulgação da lista preliminar de aprovados em 17 de dezembro. A lista final de aprovados será divulgada em 22 de dezembro de 2026.

A matrícula dos candidatos convocados será realizada de forma digital, entre os dias 18 e 22 de janeiro de 2027. O edital também prevê a convocação de suplentes em 16 de março de 2027, conforme a disponibilidade de vagas.

Sobre os Cursos de Formação Musical

Os Cursos de Formação Musical integram os projetos de extensão da Fames e têm como objetivo desenvolver habilidades musicais e conhecimentos fundamentais para a formação dos estudantes. A proposta contempla o aprimoramento técnico instrumental e vocal, leitura e a percepção musical, interpretação, improvisação e prática musical coletiva.

O edital completo, com os programas específicos das provas para cada habilitação, os formulários e as orientações para inscrição, está disponível no site da Faculdade de Música do Espírito Santo: www.fames.es.gov.br/editais.

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