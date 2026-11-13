Dança das cadeiras em Mimoso do Sul: prefeito anuncia troca de 3 secretários

O prefeito de Mimoso do Sul, Paulinho Barros, promoveu uma reforma administrativa no primeiro escalão da Prefeitura e anunciou, nesta sexta-feira (13), mudanças no comando de três secretarias municipais. As alterações envolvem as pastas de Limpeza Pública, Meio Ambiente e Administração.

Para a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, foi anunciado Farlei Barros Bartoli, servidor efetivo da Prefeitura há quase 20 anos. Ao longo de sua trajetória no serviço público, ele atuou como motorista, categoria D, e agora assume a responsabilidade de comandar a pasta. Farlei substitui o vereador José Olimpio de Souza Pereira, que estava licenciado do mandato parlamentar para exercer a função de secretário.

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Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente passa a ser comandada por João Vitor Trintim de Araújo. Advogado, pós-graduado em Direito Ambiental e especializado em Direito Minerário, ele assume o cargo anteriormente ocupado por Whitson José da Costa Junior.

A terceira mudança anunciada pelo prefeito envolve a Secretaria Municipal de Administração. Marilza Sarti assume a titularidade da pasta, substituindo Claudinei Trugilio da Silva. A nova secretária possui 32 anos de experiência na área de Recursos Humanos (RH).