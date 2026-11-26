Defesa Civil alerta para chuva intensa, granizo e ventos fortes em Alegre
Alerta segue até a tarde de sexta-feira (27), com risco de alagamentos, deslizamentos e elevação rápida do nível de rios e córregos.
A Defesa Civil de Alegre emitiu um alerta laranja para o risco de tempestades entre a tarde desta quinta-feira (26) e a tarde de sexta-feira (27). A previsão indica possibilidade de chuva intensa, raios, granizo e ventos fortes.
De acordo com o comunicado da Prefeitura de Alegre, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES) classifica o impacto das condições meteorológicas como alto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para Alegre e região do Caparaó, há 70% de probabilidade de ocorrência de chuvas entre 50 e 70 milímetros nesta quinta-feira. Além disso, existe 30% de possibilidade de acumulados entre 70 e 100 milímetros.
Na sexta-feira (27), a previsão indica 70% de probabilidade de chuvas entre 10 e 30 milímetros, com até 30% de possibilidade de acumulados entre 30 e 50 milímetros.
Defesa Civil alerta para riscos
As condições meteorológicas podem provocar:
- Elevação rápida do nível de rios e córregos;
- Alagamentos;
- Deslizamentos;
- Queda de árvores;
- Danos a telhados;
- Interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que a população procure um local seguro em situações de emergência e acione imediatamente os órgãos responsáveis.
A Prefeitura também recomenda que os moradores acompanhem os comunicados oficiais do município.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil Municipal pelo WhatsApp oficial (28) 3300-0100.
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