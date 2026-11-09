Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos devido à chuva em Mimoso do Sul
A orientação é que a população, especialmente quem mora próximo a encostas e áreas de risco, redobre os cuidados
A Defesa Civil de Mimoso do Sul emitiu um alerta válido até terça-feira (10), devido à previsão de chuva de fraca a moderada intensidade em todo o município. A orientação é que a população, especialmente quem mora próximo a encostas e áreas de risco, redobre os cuidados, pois o solo encharcado pode favorecer deslizamentos.
Fique atento a sinais como rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra. Evite permanecer em locais de risco durante períodos de chuva intensa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em caso de emergência, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil pelo telefone (28) 98112-0828 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Compartilhe este alerta e ajude a proteger vidas! A prevenção começa com a atenção de todos.
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